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1 ноября, 08:34

33-летний боец ММА Александр Писарев умер во сне

<p>Обложка © VK.com / <a href="https://vk.com/photo-71566185_410800711?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">КОМАНДА ТОМАГАВК – KAMILOV TEAM</a></p>

Обложка © VK.com / КОМАНДА ТОМАГАВК – KAMILOV TEAM

На 34-м году жизни умер боец смешанных единоборств, чемпион Москвы по рукопашному бою и грэпплингу Александр Писарев. По предварительным данным, спортсмен скончался во сне в результате пищевого отравления.

"Александр Писарев умер во сне, у него не было каких-либо хронических проблем со здоровьем. По предварительным данным, смерть наступила в результате пищевого отравления", — рассказали ТАСС в команде Писарева.

Заявление о смерти бойца появилось и на странице команды "Томагавк клуб" во "ВКонтакте". Там назвали Александра эталоном дружбы, порядочности и мужества русского человека.

Александр Писарев выступал на турнирах промоушенов RCC и Fight Nights. Последний поединок провёл в феврале 2020 года, проиграв Максиму Усояну. Всего в ММА он провёл пять поединков с тремя победами и двумя поражениями.

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Александра Вишнякова

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