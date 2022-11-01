33-летний боец ММА Александр Писарев умер во сне

На 34-м году жизни умер боец смешанных единоборств, чемпион Москвы по рукопашному бою и грэпплингу Александр Писарев. По предварительным данным, спортсмен скончался во сне в результате пищевого отравления.

"Александр Писарев умер во сне, у него не было каких-либо хронических проблем со здоровьем. По предварительным данным, смерть наступила в результате пищевого отравления", — рассказали ТАСС в команде Писарева.

Заявление о смерти бойца появилось и на странице команды "Томагавк клуб" во "ВКонтакте". Там назвали Александра эталоном дружбы, порядочности и мужества русского человека.

Александр Писарев выступал на турнирах промоушенов RCC и Fight Nights. Последний поединок провёл в феврале 2020 года, проиграв Максиму Усояну. Всего в ММА он провёл пять поединков с тремя победами и двумя поражениями.