Отдельный указ об окончании призыва по мобилизации сочли излишним
Клишас: Отдельного указа об окончании призыва по частичной мобилизации не требуется
Никаких дополнительных документов, подтверждающих завершение набора по частичной мобилизации в России, не требуется. Об этом во вторник заявил ТАСС глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"Никаких дополнительных указов не требуется", — сообщил сенатор.
Накануне президент Владимир Путин подтвердил, что призыв в России в рамках частичной мобилизации завершён. На пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров по Карабаху в Сочи глава государства напомнил, что решение о мобилизации было подтверждено президентским указом — это было сделано по предложению Минобороны в соответствии с законодательством.
А 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации. Он отметил, что в зону спецоперации отправлено 82 тысячи человек, из них 41 тысяча действует в составе боевых подразделений. Ещё 218 тысяч призванных находятся на полигонах, где проходят обучение и совершенствуют подготовку.
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