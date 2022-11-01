Отдельный указ об окончании призыва по мобилизации сочли излишним

Никаких дополнительных документов, подтверждающих завершение набора по частичной мобилизации в России, не требуется. Об этом во вторник заявил ТАСС глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Никаких дополнительных указов не требуется", — сообщил сенатор.

Накануне президент Владимир Путин подтвердил, что призыв в России в рамках частичной мобилизации завершён. На пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров по Карабаху в Сочи глава государства напомнил, что решение о мобилизации было подтверждено президентским указом — это было сделано по предложению Минобороны в соответствии с законодательством.