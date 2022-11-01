Пенсии, выплаты мобилизованным, пособия, справки : Как изменится жизнь россиян с 1 ноября 2022 года С 1 ноября 2022 года последуют изменения в законах, которые коснутся пенсионеров, мобилизованных, призывников, льготников. 1 ноября, 01:40 Обложка © Shutterstock/Oleg Elkov

Пенсии

Поменяется график выплаты пенсий. За счёт трёх дней выходных — 4, 5, 6 ноября — россияне получат выплаты до праздника. Выяснить это можно на официальном сайте ПФР, выбрав из списка необходимый субъект РФ. Также увеличится размер ежемесячных доплат к пенсиям для отдельных категорий граждан. Это коснётся членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, у которых срок выслуги составляет не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Аналогичные доплаты предусмотрены для экс-сотрудников организаций угольной промышленности, строительства шахт. Речь идёт о специальностях горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках и машинистов горных выемочных машин.

Выплаты мобилизованным

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С 1 ноября мобилизованные граждане начнут получать ежемесячное денежное довольствие в размере не менее 195 тыс. рублей. Известно, что месяцем ранее мобилизованных граждан и их семьи освободили от начисления пеней по просроченным долгам за ЖКУ и взносам за капремонт — такая мера будет действовать до прекращения контракта. Некоторые регионы решили частично компенсировать мобилизованным и плату за ЖКУ.

Что будет с кредитами мобилизованных

ФНС России. Фото © Агентство «Москва»

Возможность обратиться к ФНС появится у кредитных организаций с 23 ноября 2022 года в случаях, если заёмщик сам не предоставил документы, подтверждающие факт мобилизации. Налоговая служба в течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса подтвердит или опровергнет необходимую информацию. Это нужно для оформления кредитных каникул.

Переход на отечественный софт

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1 ноября начнётся переход госорганов на российское программное обеспечение. Софт будет предоставляться на условиях открытой лицензии. Первые три участника эксперимента: МВД, Росреестр и Минцифры.

Осенний призыв

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В России с 1 ноября начнётся осенний призыв солдат-срочников, который продлится до 31 декабря. В этом году он стал короче на один календарный месяц в связи с проведением мобилизации. На службу отправятся 120 тыс. молодых людей. Среди нововведений — предоставление отсрочки работникам IT-сферы. Солдаты-срочники не будут привлекаться к участию в СВО на Украине, объясняет Минобороны.

Соцвыплаты на карту "Мир"

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Упрощается процесс получения социальной помощи — около 30 региональных выплат теперь будут перечисляться напрямую из бюджета на карту "Мир": субсидии на приобретение и строительство жилья гражданами, нуждающимся в улучшении условий и стоящих на очереди, а также субсидии на возмещение первоначального взноса на ипотеку и погашение целевого кредита, пособия для людей, ухаживающих за инвалидами, стипендии сиротам, компенсации на аренду жилья, расходы на ЖКХ и взносы на капремонт, а также компенсации на газификацию, выплаты на первого или второго ребенка.

Авторы Иванов Алексей