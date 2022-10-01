Пенсии, НДС, водительские права и гражданство РФ: Как изменится жизнь россиян с 1 октября 2022 года С 1 октября 2022 года изменения в законах коснутся индексации пенсий, водительских прав, правил уплаты НДС и упрощённого получения гражданства России. 30 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Водительские права в электронном виде

Предъявлять водительские права в электронном виде можно будет с начала месяца. Сервис запускают через приложение "Госуслуги Авто". Однако носить бумажное удостоверение по-прежнему необходимо, так как тотальная замена на электронный формат произойдёт лишь после внесения поправок в ПДД.

Индексация пенсий

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Индексация пенсий для неработающих россиян, достигших восьмидесятилетия, будет произведена с 1 октября. На данный момент выплата осуществляется в размере шести с половиной тысяч рублей, её увеличат в два раза. Индексация будет запущена автоматически, то есть писать заявление не нужно.

Повышение выплат военным и силовикам

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств будет увеличено на 4% с 1 октября. Повышение коснётся военных, сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, судебных приставов и таможенников. Эксперты полагают, что индексацию проводят с учётом роста сезонной инфляции, вполне возможно, что в начале следующего года произойдёт ещё один перерасчёт с учётом реалий.

Новые правила уплаты НДС при получении электронных услуг

Изменения коснутся электронных услуг, которые оказываются иностранными поставщиками организациям и ИП. Последние начнут уплачивать НДС в качестве налоговых агентов. Однако в отношении услуг физлицам иностранные организации продолжают рассчитывать налог самостоятельно.

Военные пенсии

Увеличивается размер денежного довольствия для исчисления пенсии военных пенсионеров и экс-сотрудников силовых ведомств. Изменения коснутся экс-военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, МЧС, Генпрокуратуры, Следственного комитета, органов по контролю за оборотом наркотиков, учреждений уголовно-исполнительной системы.

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Упрощённое получение гражданства РФ

Федеральный закон предусматривает право подачи в упрощённом порядке обращения о вступлении в гражданство РФ для иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ.

Фото © Shutterstock Подействует ли упрощённое получение гражданства на поток желающих заключить военный контракт в России? 0 Да Нет Посмотрим

Авторы Елена Стафеева