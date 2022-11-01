Глава "Нафтогаза Украины" подал в отставку

Карьера Витренко была связана с украинским "Нафтогазом" с первых лет учреждения этой компании. В 2002 году он принимал участие в проекте по разработке стратегии "Нафтогаза" и в проекте по созданию вертикально интегрированной нефтяной компании как помощник заместителя председателя правления. Проработав три года, он покинул компанию, но в 2006-м вернулся вновь в должности главного советника председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Вскоре снова оставил компанию и вернулся лишь в 2014-м, стал исполнительным директором, но в 2020-м перешёл на работу в правительство, получив назначение на пост первого замминистра энергетики Украины. В апреле 2021 года постановлением Кабинета министров Украины Юрий Витренко назначен главой НАК "Нафтогаз Украины". Уже летом на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции появилась информация о том, что распоряжение правительства о назначении Витренко является незаконным и его нужно отменить, но дело не получило хода.