Глава "Нафтогаза Украины" подал в отставку
Украинские СМИ сообщают об отставке главы "Нафтогаза" Витренко
Глава государственной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал заявление об отставке. Об этом сообщило во вторник местное издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники. Преемник Витренко на этом посту уже известен. Журналисты выяснили, что это действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.
Согласно установленной законом процедуре, отставку Витренко должен одобрить наблюдательный совет "Нафтогаза". Либо это может сделать украинский Кабмин.
Карьера Витренко была связана с украинским "Нафтогазом" с первых лет учреждения этой компании. В 2002 году он принимал участие в проекте по разработке стратегии "Нафтогаза" и в проекте по созданию вертикально интегрированной нефтяной компании как помощник заместителя председателя правления. Проработав три года, он покинул компанию, но в 2006-м вернулся вновь в должности главного советника председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Вскоре снова оставил компанию и вернулся лишь в 2014-м, стал исполнительным директором, но в 2020-м перешёл на работу в правительство, получив назначение на пост первого замминистра энергетики Украины. В апреле 2021 года постановлением Кабинета министров Украины Юрий Витренко назначен главой НАК "Нафтогаз Украины". Уже летом на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции появилась информация о том, что распоряжение правительства о назначении Витренко является незаконным и его нужно отменить, но дело не получило хода.
Ранее Витренко заявил, что в следующем сезоне Украина может перейти на отапливание домов мусором. По словам менеджера, использование альтернативных источников энергии выгоднее закупок газа. Он привёл в пример строящиеся в Житомире ТЭЦ, которые планируют использовать биомассу, бытовой мусор и щепу. Совокупная мощность предприятий будет составлять 50 мегаватт.
ТАСС / Zuma