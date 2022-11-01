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1 ноября, 08:22

Назальная вакцина формирует иммунитет к ковиду за две недели

Инфекционист Чуланов: Назальная вакцина формирует иммунитет к ковиду через 14 дней

У человека после введения назальной вакцины уже через две недели формируется стойкий иммунитет к коронавирусу. Об этом журналистам рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Назальная вакцина уже через 14 дней после вакцинации индуцирует стойкий местный и общий иммунный ответ и защищает от тяжёлого течения заболевания и летального исхода", — объяснил медик.

Чуланов также подчеркнул, что все применяемые в России вакцины эффективны в отношении новых вариантов коронавирусной инфекции, о чём свидетельствуют многократные исследования. Вместе с этим он рекомендовал не забывать соблюдать эпидемиологические меры и вовремя ревакцинироваться.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве теперь есть возможность привиться от коронавируса с помощью назальной вакцины "Спутник". Сделать это можно в нескольких столичных поликлиниках, в мобильном пункте в ГУМе и Троицкой городской больнице.

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ТАСС / Александр Щербак

Оксана Попова

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