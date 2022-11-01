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1 ноября, 08:14

Врач развеял миф о "гипоаллергенных" породах кошек и собак

Врач Ботиров: Отсутствие у кошек или собак шерсти не делает их гипоаллергенными

В последнее время довольно распространены предложения о продаже так называемых гипоаллергенных кошек и собак. Продавцы уверяют: купив такого питомца, вы никогда не столкнётесь с аллергией. Врач – аллерголог-иммунолог медицинского центра "К+31 Запад" Азизбек Ботиров в беседе с Лайфом развеял этот миф.

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Аллергия на питомцев развивается не столько на их шерсть, сколько на секреты, выделяемые их слюнными и сальными железами

Фото © Unsplash

Медик объяснил, что, как правило, аллергия на домашних питомцев развивается не столько от шерсти, сколько от секрета, выделяемого их слюнными и сальными железами. Секрет содержит белок, который при взаимодействии с иммунной системой человека вызывает аллергическую реакцию.

"У пород животных без шерсти или её малом количестве лишь уменьшается площадь контакта с аллергеном, но эти питомцы не являются гипоаллергенными. Поэтому это скорее миф, что с такими питомцами у вас не появится аллергия", — подчеркнул собеседник Лайфа.

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Стать менее токсичными для людей питомцам может помочь специальный корм

Фото © Unsplash

Также врач рассказал, что в настоящий момент учёные разрабатывают специальный корм для животных, при употреблении которого питомцы становятся менее токсичными. В заключение Ботиров посоветовал подождать выпуска такой еды, чтобы насладиться радостью воспитания домашних кошек и собак.

Врач пояснила, бывает ли "аллергия на холод"

Врач пояснила, бывает ли "аллергия на холод"

Ранее Лайф рассказывал, что поцелуи с любимым питомцем представляют опасность для здоровья из-за того, что в слюне собак могут содержаться опасные бактерии. Учёные привели в качестве примера случай с женщиной, которая поступила в больницу с сепсисом. Врачи выяснили, что в последние дни она часто обнималась со своей итальянской борзой, которая периодически облизывала хозяйку. В крови пациентки также обнаружили грамотрицательные палочки и бактерии, которые находятся в слюне собак и кошек.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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