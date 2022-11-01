Врач развеял миф о "гипоаллергенных" породах кошек и собак

В последнее время довольно распространены предложения о продаже так называемых гипоаллергенных кошек и собак. Продавцы уверяют: купив такого питомца, вы никогда не столкнётесь с аллергией. Врач – аллерголог-иммунолог медицинского центра "К+31 Запад" Азизбек Ботиров в беседе с Лайфом развеял этот миф.

Аллергия на питомцев развивается не столько на их шерсть, сколько на секреты, выделяемые их слюнными и сальными железами Фото © Unsplash

Медик объяснил, что, как правило, аллергия на домашних питомцев развивается не столько от шерсти, сколько от секрета, выделяемого их слюнными и сальными железами. Секрет содержит белок, который при взаимодействии с иммунной системой человека вызывает аллергическую реакцию.

"У пород животных без шерсти или её малом количестве лишь уменьшается площадь контакта с аллергеном, но эти питомцы не являются гипоаллергенными. Поэтому это скорее миф, что с такими питомцами у вас не появится аллергия", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Стать менее токсичными для людей питомцам может помочь специальный корм Фото © Unsplash

Также врач рассказал, что в настоящий момент учёные разрабатывают специальный корм для животных, при употреблении которого питомцы становятся менее токсичными. В заключение Ботиров посоветовал подождать выпуска такой еды, чтобы насладиться радостью воспитания домашних кошек и собак.