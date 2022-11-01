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1 ноября, 08:08

ВСУ из РСЗО HIMARS нанесли удар по Волновахе, есть погибшие

В результате обстрела ВСУ трассы в районе Волновахи Донецкой области есть погибшие. Об этом сообщил представитель комендантского полка ДНР.

"Был обстрел гражданской трассы со стороны ВСУ. Пока известно, что есть погибшие", — приводит его слова ТАСС.

Также известно, что украинские военнослужащие вели огонь из реактивной системы залпового огня HIMARS. Точное количество погибших и раненых, а также информация о разрушениях в результате удара в настоящее время уточняются.

Снаряд ВСУ разорвался у Дома правительства в Донецке

Снаряд ВСУ разорвался у Дома правительства в Донецке

Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли детский сад в Ворошиловском районе Донецка, в результате чего оказалось повреждено остекление. Разрушения зафиксированы ещё по четырём адресам, в том числе в двух жилых многоквартирных домах и парковой зоне по бульвару Пушкина. Повреждён газопровод.

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Николь Вербер

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