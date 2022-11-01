ВСУ из РСЗО HIMARS нанесли удар по Волновахе, есть погибшие

В результате обстрела ВСУ трассы в районе Волновахи Донецкой области есть погибшие. Об этом сообщил представитель комендантского полка ДНР.

"Был обстрел гражданской трассы со стороны ВСУ. Пока известно, что есть погибшие", — приводит его слова ТАСС.

Также известно, что украинские военнослужащие вели огонь из реактивной системы залпового огня HIMARS. Точное количество погибших и раненых, а также информация о разрушениях в результате удара в настоящее время уточняются.