Кандидат в сенаторы США Сэйр назвала уродливым явлением отмену русской культуры на Западе

Кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр назвала возмутительным и уродливым феноменом отмену русской культуры на Западе из-за украинского конфликта. По её словам, роль культуры — не политическая и не партийная, а состоит в том, чтобы "облагораживать человечество".

"Попытки их отменить, обнулить только ограничивают возможности людей для общения в пространстве общих интересов и единой идентичности. Я думаю, что это очень, очень уродливый феномен", — приводит её слова РИА "Новости".

Политик подчеркнула, что великое и прекрасное искусство, а также его выдающиеся деятели, которые в своих работах затрагивают вечные и универсальные темы, — достояние всего человечества. При этом она выразила готовность в случае победы на выборах нормализовать российско-американские связи как минимум на уровне парламентов обеих стран.

"Я абсолютно намерена этим заниматься. Наверное, для этого мне придётся убеждать людей в Госдепартаменте. Не знаю, какие сейчас существуют для этого ограничения, но я сделаю всё, что смогу, чтобы исправить эти отношения", — заявила Сэйр.