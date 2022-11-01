Кандидат в сенаторы США Сэйр назвала уродливым явлением отмену русской культуры на Западе
Кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр назвала возмутительным и уродливым феноменом отмену русской культуры на Западе из-за украинского конфликта. По её словам, роль культуры — не политическая и не партийная, а состоит в том, чтобы "облагораживать человечество".
"Попытки их отменить, обнулить только ограничивают возможности людей для общения в пространстве общих интересов и единой идентичности. Я думаю, что это очень, очень уродливый феномен", — приводит её слова РИА "Новости".
Политик подчеркнула, что великое и прекрасное искусство, а также его выдающиеся деятели, которые в своих работах затрагивают вечные и универсальные темы, — достояние всего человечества. При этом она выразила готовность в случае победы на выборах нормализовать российско-американские связи как минимум на уровне парламентов обеих стран.
"Я абсолютно намерена этим заниматься. Наверное, для этого мне придётся убеждать людей в Госдепартаменте. Не знаю, какие сейчас существуют для этого ограничения, но я сделаю всё, что смогу, чтобы исправить эти отношения", — заявила Сэйр.
Кстати, вместе с тем Дайан Сэйр призвала прекратить поставки оружия Украине. Она назвала это задачей номер один и заявила о необходимости найти дипломатическое решение конфликта, не исключив, что новый состав Конгресса мог бы этому способствовать.
ТАСС / AP / Patrick Semansky