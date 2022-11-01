Кандидат в сенаторы США Сэйр призвала прекратить поставки оружия Украине

Кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр призвала прекратить поставки оружия Украине. Она назвала это задачей номер один и заявила о необходимости найти дипломатическое решения конфликта, не исключив, что новый состав Конгресса мог бы этому способствовать.

"Прежде всего, я думаю, мы должны остановить поставки оружия на Украину. Это задача номер один", — сказала она РИА "Новости", добавив, что проблема "идёт с Запада".

Сэйр напомнила, что ещё весной президент Украины Владимир Зеленский был готов к обсуждению нейтрального статуса страны и отказа от вступления в НАТО, однако всё изменил визит бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона, который посоветовал отказаться от переговоров и пообещал новое вооружение.

При этом она заявила, что не видит в России агрессора, а предпосылками конфликта считает нарушение обещания США не расширять НАТО на восток. Кроме того, политик уверена, что Штаты причастны к "свержению избранного Правительства Украины и замене его на пробандеровский режим". Вместе с тем Сэйр отметила, что прекратить всё это будет довольно сложно, однако не невозможно. Так, она предложила использовать подход американского президента Авраама Линкольна после Гражданской войны в США, когда началось масштабное восстановление всего ранее разрушенного.

Вместе с тем Сэйр отметила заслуги 30 своих коллег-демократов, которые в письме призвали Конгресс к дипломатическому урегулированию вопросов с Россией. Однако уже через сутки документ был отозван. По её словам, это было очень умеренное письмо в сравнении с тем, что требуется на самом деле. Однако даже такой документ показал, что на Конгресс можно влиять.