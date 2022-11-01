Россия на Совбезе ООН не получила доказательств непричастности Киева к атаке на ЧФ

Члены Совбеза ООН не смогли привести доказательств в пользу непричастности Киева к атакам беспилотниками российских кораблей в Севастополе. Об этом сообщил зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов", — написал он в телеграм-канале.

Полянский уточнил, что вместо реальных аргументов делегации продолжали винить Россию в сложившейся ситуации в целом, угрожали голодом из-за действий Москвы и призывали вернуться к участию в зерновой сделке. В то же время представители развивающихся стран были менее резкими и лишь проявляли заинтересованность в том, чтобы стамбульские договорённости продолжали работать. Кроме того, заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс признал, что использование гумкоридоров для зерна в военных целях противоречит положениям сделки.