Пушилин сообщил о продвижении союзных сил на Угледарском направлении

Ранее Лайф писал, что российские военные в ходе наступления на Южно-Донецком направлении захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Штурмовые отряды войск РФ продвинулись в глубину обороны ВСУ более чем на три километра. В итоге нашим бойцам удалось выйти на окраины посёлка Павловка в ДНР и уничтожить более 100 украинских солдат, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов.