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Регион
Опубликовано 1 ноября 2022, 06:17
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Пушилин сообщил о продвижении союзных сил на Угледарском направлении

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продвижении союзных сил на Угледарском направлении.

"Продвигаемся", — заявил он ТАСС.

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Ранее Лайф писал, что российские военные в ходе наступления на Южно-Донецком направлении захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Штурмовые отряды войск РФ продвинулись в глубину обороны ВСУ более чем на три километра. В итоге нашим бойцам удалось выйти на окраины посёлка Павловка в ДНР и уничтожить более 100 украинских солдат, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов.

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ТАСС / Донат Сорокин

Николь Вербер
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