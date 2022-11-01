Росавиация продлила ограничения для аэропортов юга и центра России до 9 ноября
В России продлили ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части страны. Как сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта, в этот раз запрет будет действовать по меньшей мере до 9 ноября.
"Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 9 ноября 2022 года, 03:45 по московскому времени", — сказано в сообщении.
Распространяется режим по-прежнему на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Все остальные авиагавани страны работают как прежде.
Кстати, ранее в АТОР информировали, что авиабилеты из России за рубеж стали дешевле в 30 раз в сравнении с концом сентября. Касается это перелётов в Армению, Грузию, Узбекистан и ОАЭ.
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