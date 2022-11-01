В МИДе уличили Столтенберга в попытке создать из России образ врага

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пытается создать из России образ врага путём заявлений о росте присутствия страны на Крайнем Севере, объясняя это рисками безопасности альянса. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

"С озабоченностью воспринимаем эти заявления. Мы видим, что генеральный секретарь пытается обосновать концептуально те решения, которые были приняты на последнем саммите стран НАТО, — сознательное формирование образа противника в лице России", — приводит его слова РИА "Новости".

При этом дипломат напомнил, что, судя по количеству российских военных баз, расположенных в Арктике, страна ощутимо уступает членам НАТО и воздерживается от совместных учений с прочими государствами в этом регионе. Он также подчеркнул, что Североатлантический альянс "затягивает" всё больше держав в военную деятельность в высоких широтах, несмотря на то что они "вообще не имеют арктических компетенций".

"Это, соответственно, повышает риски непреднамеренных инцидентов, появления конфликтных ситуаций. Всё это не может не вызывать у нас озабоченности", — указал Корчунов.