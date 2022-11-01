В США поставили украинский флаг в один ряд с символикой ЛГБТ

Украинский флаг поставили в США в один ряд с символикой ЛГБТ, пишет The Federalist. По мнению издания, их всё чаще замечают вместе у социальных элит и неравнодушных пользователей соцсетей.

"Я нахожу всё это немного странным. Почему украинский флаг вдруг занял место среди модных левых символов современности?" — задаётся вопросом научный сотрудник Дунайского института Майкл О'Ши.

По его мнению, всё дело в самодовольстве американских социальных элит. Флаг Незалежной демонстрируется с целью показать моральное превосходство, причём это касается даже тех, кто ещё недавно и вовсе не интересовался жизнью украинского народа и мало что знал о стране в целом. Однако эксперт уверен, что это необходимо прекращать.

"Мы должны изо всех сил сопротивляться любому размахиванию флагом самомнения, которое приводит к продлению или расширению войны, которая никому не выгодна", — заключил эксперт.