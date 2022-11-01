Журналист Странски: В Чехии "сыты по горло" последствиями конфликта на Украине

Большинство жителей Чехии заявляют, что "сыты по горло" последствиями конфликта на Украине, в частности высокими ценами на электроэнергию. Об этом пишет журналист издания Seznam Zpravy Ян Странски.

"За шторами квартир, у кофемашин в офисах, в массовой рассылке, на футбольных трибунах, на разных мероприятиях всё больше людей, которые говорят: "Меня это уже не интересует. Пусть сами разбираются", — сообщает автор материала.

Как указывает Странски, люди недовольны дорогой электроэнергией. По словам автора, "многие уже очень устали" и заявляют, что "сыты конфликтом на Украине по горло".