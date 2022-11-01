ABC: При стрельбе в ночь на Хэллоуин в Чикаго пострадало 14 человек
Не менее 14 человек получили ранения при стрельбе во время празднования Хэллоуина в американском городе Чикаго, штат Иллинойс. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает телеканал ABC.
Информации о состоянии пострадавших полиция не приводит. Между тем местный пожарный департамент информирует о госпитализации 11 человек.
На место происшествия направлено не менее 10 автомобилей скорой помощи. Обстоятельства случившегося расследует полиция.
Как сообщалось ранее, американские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в городе Роли в Северной Каролине. Об этом рассказало в "Твиттере" местное подразделение полиции.