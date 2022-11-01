НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 ноября, 05:03

ABC: При стрельбе в ночь на Хэллоуин в Чикаго пострадало 14 человек

Не менее 14 человек получили ранения при стрельбе во время празднования Хэллоуина в американском городе Чикаго, штат Иллинойс. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает телеканал ABC.

Информации о состоянии пострадавших полиция не приводит. Между тем местный пожарный департамент информирует о госпитализации 11 человек.

На место происшествия направлено не менее 10 автомобилей скорой помощи. Обстоятельства случившегося расследует полиция.

Новая стрельба в США: Под пули в Филадельфии попали полицейские

Новая стрельба в США: Под пули в Филадельфии попали полицейские

Как сообщалось ранее, американские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в городе Роли в Северной Каролине. Об этом рассказало в "Твиттере" местное подразделение полиции.

Обложка ©

Flickr / Corde11

Дмитрий Алексиевич
  • Новости
  • США
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров