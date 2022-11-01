Власти Германии направят €91 млрд на поддержку потребителей

Немецкие власти намерены 2 ноября одобрить предложения по введению потолка цен на газ, чтобы поддержать потребителей Германии. Они собираются также дать добро выделению субсидий в 91 миллиард евро на 2023 год. Об этом сообщает "Коммерсант".

Мера, о которой идёт речь, даст домохозяйствам возможность покупать до 80% необходимого им газа по льготной фиксированной цене, а промышленности — до 70%. Промышленным предприятиям для получения "льготного" топлива необходимо, среди прочего, дать гарантии сохранения существующего производства на прежнем месте, а также дать обязательства сохранить 90% рабочих мест. Расходы по обеспечению потолка цен на газ покроет государство, оно сделает это за счёт увеличения госдолга.

Исходя из планов Берлина, общий объём субсидий для снижения расходов составит 200 миллиардов евро. Он, например, включает в себя снижение налога на газ с 19% до 7%.