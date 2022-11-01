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1 ноября, 04:11

Экс-игрок "Анжи" Мухаммад: За рубежом чаще всего спрашивают о Путине и Хабибе

Бывший игрок махачкалинского "Анжи" и сборной Афганистана Шариф Мухаммад рассказал, как во время его выступлений за пределами России люди часто расспрашивали его о президенте Владимире Путине и об экс-чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибе Нурмагомедове.

"Когда я говорил, что я из России, все начинали спрашивать о Путине, а когда отвечал, что из Дагестана, то все говорили о Хабибе. Они даже не спрашивали о нём, а скорее восхищались",пояснил Мухаммад Metaratings.ru.

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Спортсмен отметил, что сам лично с Хабибом пересекался один раз, так как в последнее время не часто приезжал в Дагестан. Но как рассказали бойцу друзья, Хабиб даже выходил к ним и играл в футбол.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что хотел бы провести бой с легендой мирового баскетбола американцем Майклом Джорданом.

Обложка ©

kremlin.ru

Юлия Коновалова

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