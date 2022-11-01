Британская фирма заработала миллионы на жилье для беженцев

Компания, которую МВД Британии наняло для управления гостиницами и другими помещениями для лиц, ищущих убежища, увеличила прибыль более чем в шесть раз в прошлом году. Три её директора разделили дивиденды в размере около 28 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Guardian.

По данным газеты, фирма Clearsprings Ready Homes имеет десятилетний контракт на управление жильём для беженцев в Англии и Уэльсе. Прибыль компании за год возросла с 4 419 841 фунта стерлингов до 28 012 487 фунтов стерлингов. А дивиденды выросли с семи миллионов фунтов стерлингов до 27 987 262 фунтов стерлингов.

Между тем просители убежища в отелях получают чуть более одного фунта стерлингов в день и 8,24 фунта стерлингов в неделю для покупки предметов первой необходимости.