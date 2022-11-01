Россиян за уклонение от службы по мобилизации хотят наказывать уголовно

Российские парламентарии собрались ввести уголовное наказание для граждан за уклонение от военной службы по призыву по мобилизации при отсутствии отсрочки. Соответствующий проект закона готовится к внесению в Госдуму, об этом со ссылкой на свои источники в нижней палате парламента пишет газета "Известия".

Авторы документа предлагают штрафовать уклонистов за отказ от мобилизации на сумму от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере иного дохода за период до трёх лет. Также предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет. Парламентарии предлагают и более суровую кару — лишать свободы на срок до пяти лет.

Информацию о внесении законопроекта в парламент подтвердил газете один из его авторов, зампред думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Речь, по его словам, не идёт о частичной мобилизации как таковой, "просто в стране не было мобилизации с 1941 года", сказал депутат. Таким образом, добавил он, многие законы о ней не работали.

"А сейчас выяснилось, что 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу", — сказал Валеев, добавив, что парламентарии "устраняют пробел в законодательстве".