Путин рассказал, как выглядят взорванные "Потоки"

Президент России Владимир Путин сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков". По слдовам главы государства, соответствующий доклад утром в понедельник, 31 октября, сделал глава российской компании Алексей Миллер.

По его словам, специалисты "Газпрома" обнаружили две воронки — глубиной три и пять метров. Путин заметил, что вырвана труба длиной 40 метров. Произошедшее с "Северными потоками" он назвал террористической атакой.