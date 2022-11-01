Путин рассказал, как выглядят взорванные "Потоки"
Путин сообщил о допуске "Газпрома" к обследованию места взрывов "Северных потоков"
Президент России Владимир Путин сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков". По слдовам главы государства, соответствующий доклад утром в понедельник, 31 октября, сделал глава российской компании Алексей Миллер.
"Допустили, кстати, "Газпром" к обследованию места взрыва", — сказал Путин журналистам.
По его словам, специалисты "Газпрома" обнаружили две воронки — глубиной три и пять метров. Путин заметил, что вырвана труба длиной 40 метров. Произошедшее с "Северными потоками" он назвал террористической атакой.
"Это очевидный теракт, очевидный", — подчеркнул президент.
Ранее, напомним, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за диверсиями на "Северных потоках" стоят представители британских ВМС.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не захотел допускать Россию к расследованию.
ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ