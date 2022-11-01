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1 ноября, 02:14

Недалеко от Тайваня затонуло судно с людьми на борту

Грузовое судно затонуло у берегов Тайваня, 12 человек пропали без вести

Перевозившее цемент грузовое судно затонуло к западу от острова Тайвань. После ЧП более десяти человек считаются пропавшими без вести, сообщает Центральное телевидение Китая.

Судно шло под флагом Панамы, инцидент произошёл накануне вечером в акватории тайваньского города Чжанхуа. Причиной затопления, по данным местных властей, стали технические проблемы с главным двигателем.

В момент аварии на борту находилось 17 человек. Пятерым удалось спастись, они были подобраны находящимися рядом судами. Ещё 12 человек считаются пропавшими без вести. Для проведения поисково-спасательной операции в район ЧП направлены тайваньские патрульные корабли.

Число погибших при крушении судна с мигрантами у берегов Сирии возросло до 97

Число погибших при крушении судна с мигрантами у берегов Сирии возросло до 97

Ранее Лайф сообщал, что в акватории Ладожского озера вблизи острова Валаам во время научно-исследовательской экспедиции были найдены останки неизвестного корабля и баржа 40-х годов.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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