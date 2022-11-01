Недалеко от Тайваня затонуло судно с людьми на борту
Грузовое судно затонуло у берегов Тайваня, 12 человек пропали без вести
Перевозившее цемент грузовое судно затонуло к западу от острова Тайвань. После ЧП более десяти человек считаются пропавшими без вести, сообщает Центральное телевидение Китая.
Судно шло под флагом Панамы, инцидент произошёл накануне вечером в акватории тайваньского города Чжанхуа. Причиной затопления, по данным местных властей, стали технические проблемы с главным двигателем.
В момент аварии на борту находилось 17 человек. Пятерым удалось спастись, они были подобраны находящимися рядом судами. Ещё 12 человек считаются пропавшими без вести. Для проведения поисково-спасательной операции в район ЧП направлены тайваньские патрульные корабли.
Ранее Лайф сообщал, что в акватории Ладожского озера вблизи острова Валаам во время научно-исследовательской экспедиции были найдены останки неизвестного корабля и баржа 40-х годов.
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