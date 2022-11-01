Снайперы испытают на Украине новую высокоточную винтовку

Российские снайперы получили на апробацию новую высокоточную самозарядную винтовку калибра НАТО 308 win (7,62 х 51), её протестируют в том числе в рамках специальной военной операции. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник.

"В одно из российских снайперских подразделений передана на апробацию новая самозарядная снайперская винтовка НАТО 308 win (7,62 х 51). Снайперы "обстреляют" её как на полигонах, так и опробуют в реальных боевых условиях", — приводит слова источника агентство.

Сообщается, что по итогам боевого тестирования винтовки будет решаться вопрос о запуске её серийного производства. При положительном результате может быть запущен выпуск партии из 100 единиц.