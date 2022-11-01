Суд отменил мягкий приговор экс-депутату, убившему человека

По данным следствия, 2 августа прошлого года экс-парламентарий двигался на снегоболотоходе по территории, "не относящейся к местам осуществления охоты". Там, используя карабин, он убил одного медведя. Затем переместился на возвышенность, где совершил несколько выстрелов по "цели", намереваясь попасть в зверя. Одна из пуль попала в жителя посёлка, который в это время собирал металлолом. От полученных травм он скончался на месте.