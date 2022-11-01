НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 ноября, 01:31

Суд отменил мягкий приговор экс-депутату, убившему человека

Суд отменил приговор бывшему камчатскому депутату Редькину, осуждённому за убийство

Краевой суд отменил приговор экс-депутату Заксобрания Камчатского края, предпринимателю Игорю Редькину. Ранее он получил год ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности.

"По результатам рассмотрения доводов представления суд отменил приговор Игорю Редькину, а уголовное дело направил на новое судебное рассмотрение в ином составе суда", — сообщает Камчатская краевая прокуратура.

Обвинение полагает, что в процессе рассмотрения дела в суде были допущены процессуальные нарушения, "влекущие полную отмену принятого решения, ссылаясь в том числе на мягкость назначенного наказания".

По данным следствия, 2 августа прошлого года экс-парламентарий двигался на снегоболотоходе по территории, "не относящейся к местам осуществления охоты". Там, используя карабин, он убил одного медведя. Затем переместился на возвышенность, где совершил несколько выстрелов по "цели", намереваясь попасть в зверя. Одна из пуль попала в жителя посёлка, который в это время собирал металлолом. От полученных травм он скончался на месте.

Бывшего камчатского депутата Редькина помимо убийства обвинили в браконьерстве

Бывшего камчатского депутата Редькина помимо убийства обвинили в браконьерстве

Лайф писал, что обвинение Игорю Редькину в умышленном убийстве было предъявлено в августе этого года. По словам экс-парламентария, он случайно застрелил 30-летнего местного жителя, когда пытался выгнать медведя из посёлка Озерновский. В декабре 2021 года Редькина помимо убийства обвинили и в браконьерстве.

Обложка ©

Кадр из видео © Youtube / ГТРК "Камчатка"

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров