Суд отменил мягкий приговор экс-депутату, убившему человека
Суд отменил приговор бывшему камчатскому депутату Редькину, осуждённому за убийство
Краевой суд отменил приговор экс-депутату Заксобрания Камчатского края, предпринимателю Игорю Редькину. Ранее он получил год ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности.
"По результатам рассмотрения доводов представления суд отменил приговор Игорю Редькину, а уголовное дело направил на новое судебное рассмотрение в ином составе суда", — сообщает Камчатская краевая прокуратура.
Обвинение полагает, что в процессе рассмотрения дела в суде были допущены процессуальные нарушения, "влекущие полную отмену принятого решения, ссылаясь в том числе на мягкость назначенного наказания".
По данным следствия, 2 августа прошлого года экс-парламентарий двигался на снегоболотоходе по территории, "не относящейся к местам осуществления охоты". Там, используя карабин, он убил одного медведя. Затем переместился на возвышенность, где совершил несколько выстрелов по "цели", намереваясь попасть в зверя. Одна из пуль попала в жителя посёлка, который в это время собирал металлолом. От полученных травм он скончался на месте.
Лайф писал, что обвинение Игорю Редькину в умышленном убийстве было предъявлено в августе этого года. По словам экс-парламентария, он случайно застрелил 30-летнего местного жителя, когда пытался выгнать медведя из посёлка Озерновский. В декабре 2021 года Редькина помимо убийства обвинили и в браконьерстве.
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