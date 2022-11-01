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1 ноября, 01:20

Выявлен самый опасный мессенджер

Эксперт по кибербезопасности Слободчиков предупредил об опасности WhatsApp

Чем популярнее мессенджер, тем больше хакерских атак приходится преодолевать его разработчикам. Поэтому всё чаще появляется информация о том, что в WhatsApp выявлена очередная критическая уязвимость. В связи с этим упомянутый мессенджер можно называть самым опасным из-за количества зафиксированных взломов или угроз, заявил эксперт по информационной безопасности "Лиги цифровой экономики" Андрей Слободчиков.

В беседе с агентством "Прайм" специалист рассказал, что выявленные недавно уязвимости позволяли запустить произвольный код на устройстве и получить к нему полноформатный доступ. Для этого злоумышленники начинали видеозвонок или отправляли видео с вредоносным кодом, пояснил эксперт. Он добавил, что менее популярные мессенджеры также могут содержать критические уязвимости.

Откажитесь немедленно: Почему нужно срочно стереть WhatsApp с телефона

Откажитесь немедленно: Почему нужно срочно стереть WhatsApp с телефона

"Важно понимать, что чаще всего причина утечек — цифровая неграмотность пользователей, а не уязвимость мессенджеров. Разработчики регулярно выпускают патчи, закрывающие слабые места. Нередко люди забывают обновлять приложения, что увеличивает шанс утечки и делает устройство менее защищённым", — уточнил Слободчиков.

Ранее директор компании "ИТ-резерв" Павел Мясоедов предостерёг от вирусов в модах для мессенджера WhatsApp. Зачастую мишенью злоумышленников становятся самые любимые сервисы граждан, в частности мессенджеры. Лайф также писал, что до конца октября приложение WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах от Apple с устаревшей операционной системой: на моделях с iOS 10 и 11 необходимо будет обновиться минимум до iOS 12.

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Unsplash

Иван Косицын

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