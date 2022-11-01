НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 ноября, 01:11

Украинский военный пожаловался на проблемы с выплатами

"Известия": Боец ВСУ рассказал, как на фронте часто возникали проблемы с зарплатами

Некоторые украинские военные, принимающие участие в спецоперации, пошли на фронт из-за нехватки денег на жизнь. В военкоматах им пообещали хорошую оплату, однако с выплатами часто возникали проблемы. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал военнослужащий украинской армии Виталий, который сейчас лечится после контузии.

"Когда мы были не на первой линии, то получали в пределах 30 тысяч [гривен] (около 50 тысяч рублей по сегодняшнему курсу. — Прим. Лайфа). А когда попали на первую линию уже, то обещали нам зарплату в пределах 100 тысяч (167 тысяч рублей по сегодняшнему курсу. — Прим. Лайфа)", — пояснил Виталий на условиях анонимности.

Украинский пленный рассказал, какой наркотик популярен в ВСУ

Украинский пленный рассказал, какой наркотик популярен в ВСУ

Собеседник газеты вспомнил также, что военным часто задерживали выплаты, деньги не приходили вовремя. Виталий признался, что решил отправиться на фронт после рассказов знакомых о суммах, которые там платят. По словам мужчины, он ждал повестки на фронт и, когда она ему пришла, сразу отправился в военкомат.

Ранее освобождённый из украинского плена военнослужащий Александр Чупра рассказал, что, когда происходит обмен пленными между Россией и Украиной, хорошо видна разница в содержании и обращении с военными каждой из сторон.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров