Украинский военный пожаловался на проблемы с выплатами

Некоторые украинские военные, принимающие участие в спецоперации, пошли на фронт из-за нехватки денег на жизнь. В военкоматах им пообещали хорошую оплату, однако с выплатами часто возникали проблемы. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал военнослужащий украинской армии Виталий, который сейчас лечится после контузии.

"Когда мы были не на первой линии, то получали в пределах 30 тысяч [гривен] (около 50 тысяч рублей по сегодняшнему курсу. — Прим. Лайфа). А когда попали на первую линию уже, то обещали нам зарплату в пределах 100 тысяч (167 тысяч рублей по сегодняшнему курсу. — Прим. Лайфа)", — пояснил Виталий на условиях анонимности.

Собеседник газеты вспомнил также, что военным часто задерживали выплаты, деньги не приходили вовремя. Виталий признался, что решил отправиться на фронт после рассказов знакомых о суммах, которые там платят. По словам мужчины, он ждал повестки на фронт и, когда она ему пришла, сразу отправился в военкомат.