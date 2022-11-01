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1 ноября, 00:38

С 1 ноября в России меняются правила поверки счётчиков

Доцент Лебединская проинформировала россиян об изменении правил поверки счётчиков с 1 ноября

Изменения правил поверки счётчиков, которые вступают в России в силу с 1 ноября, призваны усилить борьбу с мошенничеством в этой сфере и вряд ли окажут серьёзное влияние на размер платежей за услуги ЖКХ, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Речь идёт о новом ГОСТ Р 8.1012-2022 — согласно этому документу поверкой может заниматься лишь та организация, у которой имеется соответствующая лицензия.

Как пояснила Лебединская, новому ГОСТу полагается решить ряд задач: улучшить механизм борьбы с мошенниками, устранить противоречия в поверке и привести к стандартам работу с перспективой перехода на дистанционное снятие показаний в автоматическом режиме.

Новые правила для ЖКХ: Льготы, капремонт и "просроченные" счётчики

Новые правила для ЖКХ: Льготы, капремонт и "просроченные" счётчики

Как полагает специалист, новые правила вряд ли отразятся на платежах за услуги ЖКХ: большинство россиян не проводят поверку, а сразу меняют счётчик на новый. Это объясняется тем, что средний срок поверки составляет 4–6 лет, за этот срок оборудование обычно приходит в негодность.

Ранее заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА Максим Назаренко сообщил, что существует несколько способов, как сэкономить семейный бюджет при оплате жилищно-коммунальных услуг зимой. Одним из самых простых из них является утепление окон, рассказал специалист Лайфу.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Дмитрий Алексиевич
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