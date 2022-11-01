"Сломал бы коленные чашечки": Напавший на мужа Пелоси собирался её запытать
Проникший в дом Пелоси преступник задумывал сломать ей коленные чашечки, если она "солжёт"
Напавший на мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси хотел взять её в заложники и сломать женщине коленные чашечки, если она не будет говорить "правду". Об этом пишет The New York Post.
Ранее сообщалось, что 42-летний канадец Дэвид Депейп проник в дом Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и ранил её 82-летнего мужа Пола. Целью злоумышленника была именно спикер Палаты представителей Конгресса, но её не оказалось дома, поскольку политик на тот момент находилась в Вашингтоне.
В документе допроса Депейпа в полиции сказано, что он собирался взять спикера Палаты представителей в заложники и "поговорить с ней". По его словам, если бы Пелоси сказала ему "правду", то он бы её отпустил. В случае если бы она, по его признанию, "солгала", то преступник "сломал бы ей коленные чашечки". При этом злоумышленник был уверен, что Пелоси не рассказала бы ему "правду".
Напомним, 28 октября неизвестный ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и ранил её мужа. Напавшего там же и задержали, ему вменяют покушение на убийство и ряд других преступлений. Позднее выяснилось, что полицейские стали свидетелями избиения супруга Пелоси. Они молча наблюдали за схваткой двух мужчин, прежде чем вмешаться.
ТАСС / AP / Eric Risberg