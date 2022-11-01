"Сломал бы коленные чашечки": Напавший на мужа Пелоси собирался её запытать

Напавший на мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси хотел взять её в заложники и сломать женщине коленные чашечки, если она не будет говорить "правду". Об этом пишет The New York Post.

Ранее сообщалось, что 42-летний канадец Дэвид Депейп проник в дом Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и ранил её 82-летнего мужа Пола. Целью злоумышленника была именно спикер Палаты представителей Конгресса, но её не оказалось дома, поскольку политик на тот момент находилась в Вашингтоне.

В документе допроса Депейпа в полиции сказано, что он собирался взять спикера Палаты представителей в заложники и "поговорить с ней". По его словам, если бы Пелоси сказала ему "правду", то он бы её отпустил. В случае если бы она, по его признанию, "солгала", то преступник "сломал бы ей коленные чашечки". При этом злоумышленник был уверен, что Пелоси не рассказала бы ему "правду".