Украинским беженцам стало мало шведских денег

В Швеции активисты украинских общественных организаций требуют от властей повысить размер суточного пособия для беженцев. Соответствующее обращение они опубликовали в газете Expressen.

Авторы письма утверждают, что пособия в 71 крону в день (около 400 рублей) беженцам с Украины совершенно недостаточно, особенно в условиях роста уровня жизни. Отмечается, что иностранцы, которых в Швеции кормят бесплатно, получают в сутки всего 19 крон (107 рублей).

Также серьёзной проблемой для украинцев называют работу. В случае, если суточный заработок беженца превысит размер выплат, то он вовсе лишится пособия. Как следует из обращения, украинцам приходится устраиваться на работу с небезопасными условиями труда, а некоторые даже становятся жертвами торговли людьми. Также сообщается, что часть граждан Украины вынуждена вернуться на родину.

Общественники выступили с инициативой улучшить положение беженцев. Предлагается, в частности, предоставить им возможность изучать шведский язык и увеличить размер суточного пособия.