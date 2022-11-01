Украинским беженцам стало мало шведских денег
Украинские общественники призвали Швецию увеличить размер пособия для беженцев
В Швеции активисты украинских общественных организаций требуют от властей повысить размер суточного пособия для беженцев. Соответствующее обращение они опубликовали в газете Expressen.
Авторы письма утверждают, что пособия в 71 крону в день (около 400 рублей) беженцам с Украины совершенно недостаточно, особенно в условиях роста уровня жизни. Отмечается, что иностранцы, которых в Швеции кормят бесплатно, получают в сутки всего 19 крон (107 рублей).
Также серьёзной проблемой для украинцев называют работу. В случае, если суточный заработок беженца превысит размер выплат, то он вовсе лишится пособия. Как следует из обращения, украинцам приходится устраиваться на работу с небезопасными условиями труда, а некоторые даже становятся жертвами торговли людьми. Также сообщается, что часть граждан Украины вынуждена вернуться на родину.
Общественники выступили с инициативой улучшить положение беженцев. Предлагается, в частности, предоставить им возможность изучать шведский язык и увеличить размер суточного пособия.
Ранее Лайф писал, что дети украинских беженцев сталкиваются с травлей в школах Чехии, поскольку плохо владеют чешским и "выглядят иначе". На слуху оказалась история из начальной школы города Лазне-Белоград — там ученики второго класса включили гимн России, когда их украинская одноклассница зашла в классную комнату.
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