Британцы требуют выслать украинку, обвинившую женщину в рабстве из-за просьбы мыть посуду

Британцы сочли наглостью поведение украинской беженки, обвинившей в рабстве приютившую её семью из-за просьбы помыть за собой тарелки, и потребовали выслать приезжую из страны. Об этом они написали в комментариях к публикации в The Mirror.

"Отправьте её домой после того, как помоет посуду", — предложил пользователь wimo.

Его поддержал автор с ником kilevan, который заметил, что, видимо, украинка и на родине не особо любила работать и убираться за собой. По словам Redlady369, такие истории появляются в Британии постоянно, поэтому жители уже не хотят принимать у себя дома незваных гостей, даже когда правительство обещает за это платить.

"Если вы остановились в чьём-то доме, то из приличия убрали бы за собой. Если бы кто-то помог вам, потому что вы беженец, вы бы сделали всё возможное в благодарность, конечно?" — возмущённо отметил TheTruthIsThis.