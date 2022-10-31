НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 октября, 11:29

Британцы требуют выслать украинку, обвинившую женщину в рабстве из-за просьбы мыть посуду

Британцы призвали выслать беженку с Украины, отказавшуюся мыть за собой посуду

Британцы сочли наглостью поведение украинской беженки, обвинившей в рабстве приютившую её семью из-за просьбы помыть за собой тарелки, и потребовали выслать приезжую из страны. Об этом они написали в комментариях к публикации в The Mirror.

"Отправьте её домой после того, как помоет посуду", предложил пользователь wimo.

Его поддержал автор с ником kilevan, который заметил, что, видимо, украинка и на родине не особо любила работать и убираться за собой. По словам Redlady369, такие истории появляются в Британии постоянно, поэтому жители уже не хотят принимать у себя дома незваных гостей, даже когда правительство обещает за это платить.

"Если вы остановились в чьём-то доме, то из приличия убрали бы за собой. Если бы кто-то помог вам, потому что вы беженец, вы бы сделали всё возможное в благодарность, конечно?" возмущённо отметил TheTruthIsThis.

Украинская беженка с четырьмя собаками отказалась съезжать от приютивших её британцев

Украинская беженка с четырьмя собаками отказалась съезжать от приютивших её британцев

Как писал Лайф, беженка с Украины обвинила в рабстве жительницу Великобритании Ханну Дебенхэм, которая приютила её вместе с дочерью в обмен на обещание побыть няней для детей британки. Скандал разгорелся, когда украинку попросили помыть за собой посуду. Полиция не нашла доказательств вины Дебенхэм.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров