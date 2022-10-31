Врач назвал способ определить по кашлю, что домашнее лечение усугубило воспаление

Кашель — это защитная реакция организма на попадание в верхние дыхательные пути (трахея и бронхи) различных раздражающих факторов. Либо попадание извне, либо изнутри при воспалении, когда надо от чего-то "отделаться". О каких стадиях болезни говорит вид кашля, рассказал Лайфу врач-терапевт Андрей Звонков.

Кашель бывает сухой и продуктивный (мокрый), а мокрота способствует удалению инородного агента. Врач пояснил, что сухой чаще всего сопровождает начало воспалительного процесса в верхних дыхательных путях.

На третий день, как правило, начинает появляться мокрота и "кашель приобретает продуктивный компонент, постепенно нарастает". Кроме того, в течение двух недель может сохраняться избыточное выделение мокроты как защитная реакция после воспалительного процесса.

При этом, по мнению врачей, если есть возможность сдержать сухой кашель, лучше это сделать. Существуют препараты, которые подавляют кашлевый рефлекс, отметил Звонков.

"Если речь идёт об ОРЗ, бронхите, трахеите, фарингите, влажный кашель говорит о том, что идёт выздоровление, продуктивный кашель. А сухой кашель говорит об остроте воспаления, микробы при сухом кашле безобразничают на слизистой оболочке, она отёчная, воспалена, там раздражение очень сильное", — добавил собеседник Лайфа.