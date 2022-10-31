Виза на Кипр для россиян станет платной

Виза на Кипр станет платной с 1 декабря 2022 года, сбор составит 80 евро. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР). При этом оформление кипрских виз любой категории для граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Украины (паспорта старого образца) будет стоить 35 евро.

"Визовый сбор для взрослых заявителей за оформление национальной визы Кипра составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет — 40 евро. Решение об этом принял Совет министров республики", — уточнили в АТОР.

Сейчас консульства Кипра не оформляют россиянам про-визы, но до вступления в силу новых правил можно сделать въездные документы бесплатно. Срок рассмотрения заявки составит от 3 до 5 рабочих дней.

Для путешествия в страну понадобятся многократные шенгенская, румынская, болгарская, хорватская или кипрская национальные визы. Срок пребывания по ней не должен превышать 90 дней в течение 180-дневного периода.