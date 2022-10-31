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31 октября, 11:00

Силы ПВО России сбили 13 дронов ВСУ

ПВО России сбила 13 украинских дронов в ЛНР, ДНР, под Харьковом и Херсоном

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотников Украины в небе над ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областями. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"Средствами ПВО сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Попасная, Новониканоровка Луганской Народной Республики, Мечниково Харьковской области, Волноваха, Кирилловка, Никольское Донецкой Народной Республики и Казацкое Херсонской области", — пояснил он.

Также сообщается, что штурмовые подразделения российских военных при поддержке артиллеристов уничтожили более 60 украинских силовиков на Донецком направлении, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

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ТАСС / Минобороны России

Татьяна Миссуми

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