Силы ПВО России сбили 13 дронов ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотников Украины в небе над ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областями. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"Средствами ПВО сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Попасная, Новониканоровка Луганской Народной Республики, Мечниково Харьковской области, Волноваха, Кирилловка, Никольское Донецкой Народной Республики и Казацкое Херсонской области", — пояснил он.