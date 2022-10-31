Российские военные за сутки отразили четыре атаки ВСУ в Херсонской области

Российские военнослужащие отразили четыре атаки ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении, сообщил во время очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"ВСУ предприняли четыре попытки атаковать ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка и Зелёный Гай Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции", — заявил он.