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31 октября, 10:54

Российские военные за сутки отразили четыре атаки ВСУ в Херсонской области

Российские военнослужащие отразили четыре атаки ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении, сообщил во время очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"ВСУ предприняли четыре попытки атаковать ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка и Зелёный Гай Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции", — заявил он.

ВСУ потеряли более 180 бойцов при провальных атаках на Николаевско-Криворожском направлении

ВСУ потеряли более 180 бойцов при провальных атаках на Николаевско-Криворожском направлении

В Минобороны также сообщили об ударах по военным и энергетическим объектам Украины. В ведомстве добавили, что все цели были поражены.

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Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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