ВСУ бросили три ротные группы в наступление под Лиманом и лишились 170 бойцов

ВСУ предприняли попытку пойти в наступление в направлении населённых пунктов Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики, но потерпел поражение и потерял более 170 бойцов. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении противник тремя ротными тактическими группами пытался вести наступательные действия в направлении населённых пунктов Макеевка и Червонопоповка ЛНР. Все атаки противника отражены. В ходе боевых действий российскими войсками уничтожено более 170 украинских военнослужащих", – уточнил офицер.

Также подразделения ВСУ потеряли три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.