ВСУ бросили три ротные группы в наступление под Лиманом и лишились 170 бойцов
ВСУ предприняли попытку пойти в наступление в направлении населённых пунктов Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики, но потерпел поражение и потерял более 170 бойцов. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении противник тремя ротными тактическими группами пытался вести наступательные действия в направлении населённых пунктов Макеевка и Червонопоповка ЛНР. Все атаки противника отражены. В ходе боевых действий российскими войсками уничтожено более 170 украинских военнослужащих", – уточнил офицер.
Также подразделения ВСУ потеряли три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили пусковую установку немецкой реактивной системы залпового огня MARS II и склад ракетно-артиллерийского вооружения в Николаевской области. Вместе с тем российские военные поразили артиллерийскую батарею американских гаубиц M777 в районе села Шевченко Херсонской области, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS в Запорожье.
Специальная военная операция на Украине
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