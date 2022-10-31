Российские военные уничтожили более 60 украинских силовиков на Донецком направлении
Штурмовые подразделения российских военных при поддержке артиллеристов уничтожили более 60 украинских силовиков на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"Штурмовыми подразделениями российских войск и огнём артиллерии за сутки уничтожены более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля", — проинформировал он журналистов.
Ранее ВСУ потеряли свыше 180 военных при попытках наступления на Николаевско-Криворожском направлении. Кроме того, ВС РФ ликвидировали до 250 украинских бойцов на Купянском направлении, 70 бойцов — при попытке наступления на Краснолиманском направлении.
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