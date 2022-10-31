Основатель стартапа Revolut отказался от российского гражданства

Представитель британского финтех-стартапа Revolut сообщил, что основатель компании россиянин Николай Сторонский отказался от гражданства родной страны. Это уже четвёртый бизнесмен из числа бывших или действующих участников рейтинга Forbes, который отказался от паспорта РФ за последние месяцы.