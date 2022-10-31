Основатель стартапа Revolut отказался от российского гражданства
Миллиардер и основатель Revolut Сторонский отказался от российского гражданства
Представитель британского финтех-стартапа Revolut сообщил, что основатель компании россиянин Николай Сторонский отказался от гражданства родной страны. Это уже четвёртый бизнесмен из числа бывших или действующих участников рейтинга Forbes, который отказался от паспорта РФ за последние месяцы.
"Ник — гражданин Великобритании... [Он] отказался от российского гражданства некоторое время назад", — сообщили Forbes в компании.
Ранее Лайф писал, что российский лыжник Валерий Гонтарь получил гражданство Украины. В 2017 году спортсмен выиграл два золота зимней Универсиады.