Врач назвала 5 самых опасных продуктов для работы мозга и памяти

Многие продукты напрямую влияют на мозг и память, потеря которой связана с негативными событиями и ухудшением комфорта жизни. Чтобы избежать этих проблем, некоторые продукты нужно употреблять с осторожностью либо исключить из рациона. О них Лайфу рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

На первом месте оказался алкоголь. Насколько сильно он наносит вред, зависит от работы печени и от способности вырабатывать фермент алкогольдегидрогеназа. Прежде всего страдают головной мозг и нервная система, даже при умеренном употреблении спиртного, отмечает Соломатина. Также отрицательно сказывается на работе мозга сахар. Попадая в организм, он быстро повышает уровень глюкозы в крови, и если инсулин не может переработать большое количество продукта, то сахар остаётся в сосудах и повреждает их.

"Начинают страдать сосуды мозга, и туда устремляется холестерин. Излишки сахара начинают перерабатываться в жир, печень старается это нейтрализовать, сама получает повреждения, начинает заплывать жиром и вырабатывать холестерин низкой плотности", — рассказала медик.

Далее из-за образования атеросклеротической бляшки появляется затор, который мешает циркуляции крови, а так как мозг чувствителен к отсутствию кислорода и глюкозы, он быстро начинает "задыхаться". Нарушается метаболизм, хуже выводятся токсины, что однозначно вызовет проблемы с памятью. Не менее опасны и трансжиры, они содержатся в вафлях и печеньях.

Также нужно контролировать употребление соли. Поскольку после солёной пищи человек обычно пьёт много воды, жидкость задерживается, а плотность солевого раствора повышается. Это ведёт к повышению давления и атеросклерозу. Также при постоянном давлении сосуды становятся жёсткими, что чревато недостаточным кровоснабжением головного мозга или геморрагическим инсультом. Пятым продуктом, с которым нужно быть осторожнее, является жареная картошка.

"Это тот момент, когда белки слипаются с углеводами, образуется конечный продукт гликации — такая "карамелька". Образование конечных продуктов гликации фактически даёт слипание, внешне это проседание коллагена, морщины. Когда происходит такая же история с сосудами, нарушаются метаболические процессы, первым начинает страдать мозг. Идёт медленное угасание мозга и нарушение когнитивных способностей", — объяснила Соломатина.