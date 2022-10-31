"Неужели мы должны верить?": Запад обвинили в поддержке недемократического режима Зеленского

Режим президента Украины Владимира Зеленского является недемократическим, однако страны Запада продолжают обманывать своё население и всячески поддерживать Киев. Об этом в статье для бельгийского портала Modern Diplomacy пишет журналист Рич Бердан.

По словам автора материала, Европа и США продолжают выделять миллиарды долларов и евро своих налогоплательщиков на помощь киевскому режиму, несмотря на то что он закрывал неугодные СМИ и устранил оппозиционные партии, критиковавшие действия Правительства Украины. Бердан уверен, что представить себе подобное в США невозможно.

Запад же в данной ситуации является лицемерным, ведь поддерживает недемократические методы политики Зеленского, хотя в случае с любой другой страной он обязательно выступил бы против подобных явлений.

"Мы знаем, что когда запрещают политические партии, то вскоре следует подчинение прессы и социальных медиа и от демократии ничего не остаётся. Мы видели, как это происходило в прошлом веке в Европе. Именно это происходит сейчас на Украине. Неужели мы должны игнорировать доказательства, верить тому, что нам говорят, и стать покорными гражданами, не желающими задавать вопросы о том, почему недемократический режим Зеленского продолжает получать миллиарды долларов на вооружение для ведения этой войны?" — задался вопросом Бердан.