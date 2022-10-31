Учёные объяснили, почему русская речь стала быстрее, чем 100 лет назад

В начале нынешнего столетия русский язык стал меняться гораздо быстрее, чем раньше. Как рассказал "Газете.ru" директор департамента научной деятельности, кандидат филологических наук, доцент Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН Андрей Щербаков, на это повлияли два фактора.

"Язык меняется под влиянием двух групп факторов. Во-первых, факторы внутриязыковые. Например, активность закона экономии речевых усилий, благодаря чему отмечается убыстрённый темп речи (мы говорим по-русски намного быстрее, чем наши предки сто лет назад), неполный стиль произношения, когда вместо Александр Александрович говорим Сан Саныч, вместо "здравствуйте" — "здрасте" или даже "драсте", — объяснил Щербаков.

По его словам, на изменение русской речи влияет и резкий рост аналитизма, что приводит к более частому использованию словосочетаний с предлогами вместо беспредложных конструкций. Например, вместо "подарок для сестры" — "подарок сестре" или "изменения в сфере образования" — "изменения сферы образования", продолжил учёный. Аналитизм также проявляется и в ослаблении категории склонения. В последнее время часто используют несклоняемые имена собственные с окончанием — о: живу в Лефортово вместо живу в Лефортове.

А следующая группа факторов связана с влиянием особенностей других языков на русское произношение, ударение или написание. Так, происходит повышение интонации в конце повествовательного предложения, что характерно для английского языка. Более того, как указал учёный, происходит формирование новой лексики, в том числе и за счёт заимствований.