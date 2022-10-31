Премьер Украины заявил о повреждении 18 объектов, сотни населённых пунктов остались без света
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате сегодняшних ударов повреждено 18 объектов инфраструктуры в десяти регионах страны, большинство из них объекты энергетики. Обесточены сотни населённых пунктов в семи областях.
"Ракетами и дронами поражено десять регионов, где повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населённых пунктов в семи областях Украины", — написал он в телеграм-канале, отметив, что более чем из 50 выпущенных ракет якобы было сбито 44.
По словам Шмыгаля, в Киевской, Харьковской, Днепропетровской областях и в Запорожье продолжаются локальные аварийные отключения. Он также призвал украинцев "сознательно потреблять энергию и снизить нагрузку на сеть".
Напомним, сегодня утром воздушная тревога звучит практически по всей Незалежной: ВС РФ продолжают наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры. Так, в Киеве 80% жителей остались без воды и 350 тысяч квартир без света из-за повреждения энергообъектов. В Харькове не работает метро, из-за удара по Кременчугской ГЭС в городе нет света и воды, в Черкасской области уничтожена крупная ТЭЦ, а в Запорожье нанесён удар по подстанции около Днепровской ГЭС. Офис Зеленского сообщил об экстренных отключениях электроэнергии по всей Украине.
Getty Images / Scott Peterson