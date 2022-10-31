Премьер Украины заявил о повреждении 18 объектов, сотни населённых пунктов остались без света

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате сегодняшних ударов повреждено 18 объектов инфраструктуры в десяти регионах страны, большинство из них объекты энергетики. Обесточены сотни населённых пунктов в семи областях.

"Ракетами и дронами поражено десять регионов, где повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населённых пунктов в семи областях Украины", — написал он в телеграм-канале, отметив, что более чем из 50 выпущенных ракет якобы было сбито 44.