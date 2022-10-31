Сбитая украинской системой ПВО ракета упала в приграничном селе в Молдавии

Одна из сбитых российских ракет, выпущенных сегодня, упала на территории граничащего с Винницкой областью Украины молдавского села Наславча. Об этом рассказали в пресс-службе МВД страны. Сообщается, что никто не пострадал, а из разрушений зафиксированы только выбитые у домов окна.









"Ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала в северной части населённого пункта Наславча Республики Молдова, который расположен на границе с Украиной. На данный момент пострадавших нет, были выбиты окна в нескольких домах в Наславче", — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что граница между странами в районе падения объекта на данный момент закрыта.