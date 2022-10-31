Сбитая украинской системой ПВО ракета упала в приграничном селе в Молдавии
В МВД Молдавии сообщили о сбитой российской ракете, упавшей в граничащем с Украиной селе
Последствия взрыва в молдавском селе. Обложка © Facebook (запрещён в РФ) / Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Одна из сбитых российских ракет, выпущенных сегодня, упала на территории граничащего с Винницкой областью Украины молдавского села Наславча. Об этом рассказали в пресс-службе МВД страны. Сообщается, что никто не пострадал, а из разрушений зафиксированы только выбитые у домов окна.
"Ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала в северной части населённого пункта Наславча Республики Молдова, который расположен на границе с Украиной. На данный момент пострадавших нет, были выбиты окна в нескольких домах в Наславче", — говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что граница между странами в районе падения объекта на данный момент закрыта.
Ранее сообщалось о серии взрывов на территории Украины. На данный момент известно о попадании снарядов высокоточного оружия в Киеве, Харькове, а также на Днепровской ГЭС.