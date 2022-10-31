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31 октября, 10:00

Сбитая украинской системой ПВО ракета упала в приграничном селе в Молдавии

В МВД Молдавии сообщили о сбитой российской ракете, упавшей в граничащем с Украиной селе

<p>Последствия взрыва в молдавском селе. Обложка © Facebook (запрещён в РФ) / Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova</p>

Последствия взрыва в молдавском селе. Обложка © Facebook (запрещён в РФ) / Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Одна из сбитых российских ракет, выпущенных сегодня, упала на территории граничащего с Винницкой областью Украины молдавского села Наславча. Об этом рассказали в пресс-службе МВД страны. Сообщается, что никто не пострадал, а из разрушений зафиксированы только выбитые у домов окна.

  • Последствия взрыва в молдавском селе. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
    Последствия взрыва в молдавском селе. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
  • Последствия взрыва в молдавском селе. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
    Последствия взрыва в молдавском селе. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
  • Последствия взрыва в молдавском селе. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
    Последствия взрыва в молдавском селе. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
  • Последствия взрыва в молдавском селе. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
    Последствия взрыва в молдавском селе. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Последствия взрыва в молдавском селе. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

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"Ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала в северной части населённого пункта Наславча Республики Молдова, который расположен на границе с Украиной. На данный момент пострадавших нет, были выбиты окна в нескольких домах в Наславче", говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что граница между странами в районе падения объекта на данный момент закрыта.

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Матвей Шандрыголов

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