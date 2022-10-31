Очевидцы сообщают о мощном взрыве на Днепропетровской ГЭС, предварительно, повреждена подстанция в районе плотины. На месте поднимается огромный столб чёрного дыма — его сняли на видео проезжающие мимо люди.

Мощный взрыв на Днепропетровской ГЭС. Видео © Телеграм-канал МиГ

Сегодня утром воздушная тревога звучит практически по всей Незалежной: ВС РФ продолжают наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры. Так, прилёты зафиксировали в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Черкасской, Винницкой, Полтавской и других областях.

По последним данным на утро 31 октября, после взрывов часть Киева обесточена, в некоторых районах нет воды. В Харькове не работает метро, из-за удара по Кременчугской ГЭС в городе нет света и воды, в Черкасской области уничтожена крупная ТЭЦ. В Запорожье начались отключения электричества. В Черновицкой области есть повреждения критической инфраструктуры. Повреждён один из энергетических объектов в районе Светловодска Кировоградской области.