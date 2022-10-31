Очевидцы сообщают о мощном взрыве на Днепропетровской ГЭС
Очевидцы сообщают о мощном взрыве на Днепропетровской ГЭС, предварительно, повреждена подстанция в районе плотины. На месте поднимается огромный столб чёрного дыма — его сняли на видео проезжающие мимо люди.
Мощный взрыв на Днепропетровской ГЭС. Видео © Телеграм-канал МиГ
Сегодня утром воздушная тревога звучит практически по всей Незалежной: ВС РФ продолжают наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры. Так, прилёты зафиксировали в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Черкасской, Винницкой, Полтавской и других областях.
По последним данным на утро 31 октября, после взрывов часть Киева обесточена, в некоторых районах нет воды. В Харькове не работает метро, из-за удара по Кременчугской ГЭС в городе нет света и воды, в Черкасской области уничтожена крупная ТЭЦ. В Запорожье начались отключения электричества. В Черновицкой области есть повреждения критической инфраструктуры. Повреждён один из энергетических объектов в районе Светловодска Кировоградской области.
Напомним, что Россия начала наносить удары по украинским объектам после диверсии на Крымском мосту, за которой, по данным следствия, стоят сотрудники СБУ. Ежедневно на территории Незалежной объявляется воздушная тревога, сообщается о взрывах.
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