Студента задержали при попытке поджога телевизионного кабеля у военкомата в Татарстане
Студент попытался поджечь телевизионный кабель возле военкомата в Альметьевске Республики Татарстан, но его попытка не увенчалась успехом: провод так и не загорелся, а его самого задержали с поличным сотрудники полиции. Подробности узнал телеграм-канал SHOT.
Происшествие произошло в ночь на 30 октября. 19-летний студент филиала Казанского технического университета пробрался на территорию военкомата. Там он увидел недействующий телевизионный кабель и решил его поджечь. Однако воплотить замысел ему так и не удалось: шнур никак не загорался, а чуть позже его задержали вовремя подоспевшие полицейские. Они обнаружили у поджигателя два ножа, отвёртку, ножовку и ёмкость с бензином. Теперь злоумышленник объясняет мотивы поступка в отделе полиции.
Ранее Лайф рассказывал, что неизвестные попытались поджечь военкомат в городе Кызыле Республики Тыва. Злоумышленники бросили в здание бутылки с зажигательной смесью: на месте найдены осколки, маски и тряпка, пропитанная жидкостью.
ТАСС / Владимир Смирнов