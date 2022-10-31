Военный ДНР рассказал, как сбежал из украинского плена с ножевыми ранениями

Военнослужащий из ДНР чудом выжил и даже спасся из украинского плена после того, как боец ВСУ почти десять раз ударил его ножом, передаёт РИА "Новости".

Мужчина попал в плен ещё в конце марта, когда приехал в Мариуполь к родителям. Там старшину избили украинские военные, сломали ему рёбра и левую руку и на несколько дней заперли на заводе имени Ильича, пока к нему с приказом не обратился украинский военнослужащий Дмитрий Евган. Он потребовал забросить группу диверсантов в ДНР, чтобы взорвать артиллерийский склад, а получив отказ, решил зарезать его.

По словам бывшего пленного, военнослужащий нанёс ему ножом не менее девяти ударов в зону плеча, шеи, спины, позвоночника и головы, в результате чего тот не мог даже двигаться. В итоге бойцы ВСУ вынесли его на улицу, чем он и решил воспользоваться. Собрав все силы и волю в кулак, старшина целую ночь полз вдоль помещения цеха, однако утром попался украинским военным, которые снова заперли его в подвале и буквально бросили умирать. К счастью, спустя пару дней ВСУ покинули территорию и на помощь раненому пришли военнослужащие ДНР.

Однако украинский военный, который жестоко обошёлся с бойцом ДНР, не останется безнаказанным. Подозреваемый уже задержан, вину он признал. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК ДНР.