Военный ДНР рассказал, как сбежал из украинского плена с ножевыми ранениями
Военный ДНР сбежал из украинского плена после жестоких пыток ВСУ
Военнослужащий из ДНР чудом выжил и даже спасся из украинского плена после того, как боец ВСУ почти десять раз ударил его ножом, передаёт РИА "Новости".
Мужчина попал в плен ещё в конце марта, когда приехал в Мариуполь к родителям. Там старшину избили украинские военные, сломали ему рёбра и левую руку и на несколько дней заперли на заводе имени Ильича, пока к нему с приказом не обратился украинский военнослужащий Дмитрий Евган. Он потребовал забросить группу диверсантов в ДНР, чтобы взорвать артиллерийский склад, а получив отказ, решил зарезать его.
По словам бывшего пленного, военнослужащий нанёс ему ножом не менее девяти ударов в зону плеча, шеи, спины, позвоночника и головы, в результате чего тот не мог даже двигаться. В итоге бойцы ВСУ вынесли его на улицу, чем он и решил воспользоваться. Собрав все силы и волю в кулак, старшина целую ночь полз вдоль помещения цеха, однако утром попался украинским военным, которые снова заперли его в подвале и буквально бросили умирать. К счастью, спустя пару дней ВСУ покинули территорию и на помощь раненому пришли военнослужащие ДНР.
Однако украинский военный, который жестоко обошёлся с бойцом ДНР, не останется безнаказанным. Подозреваемый уже задержан, вину он признал. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК ДНР.
А ранее боец ЛНР Александр Чупра, освобождённый из украинского плена, рассказал, какие пытки практикуются в украинском плену. По его словам, на первом допросе он получил удар ножом в ногу за то, что замешкался с ответом на вопрос, какой номер был у его первой школы. Как считает военный, ему повезло, что нож был вонзён между костью и мышцами, — из-за этого уже всё восстановилось, сказал боец, уточнив, что лезвие вошло примерно на пять сантиметров.
ТАСС / Станислав Красильников