В латвийском Даугавпилсе демонтировали памятники Великой Отечественной войне

В латвийском Даугавпилсе демонтировали памятники, посвящённые Великой Отечественной войне — стелу на улице 18 Ноября и обелиск в сквере Славы. Решения властей не изменили даже сотни жителей, которые накануне пришли к мемориалам и начали протестовать.

В латвийском Даугавпилсе демонтировали памятник Великой Отечественной войне. Видео © Twitter / ltvzinas

Демонтировать памятники как "прославляющие тоталитарные режимы" постановил Конституционный суд Латвии. При этом местный градоначальник заверял, что всё будет сделано "деликатно" и "без показушного обрушения, как в Риге".

Вместе с тем власти дали несогласным со сносом местным жителям время, чтобы попрощаться с монументами и сделать фото на память. В итоге десятки жителей сегодня ночью принесли цветы, различные памятные предметы и зажгли сотни свечей.