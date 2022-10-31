В латвийском Даугавпилсе демонтировали памятники Великой Отечественной войне
В латвийском Даугавпилсе демонтировали памятники, посвящённые Великой Отечественной войне — стелу на улице 18 Ноября и обелиск в сквере Славы. Решения властей не изменили даже сотни жителей, которые накануне пришли к мемориалам и начали протестовать.
В латвийском Даугавпилсе демонтировали памятник Великой Отечественной войне. Видео © Twitter / ltvzinas
Демонтировать памятники как "прославляющие тоталитарные режимы" постановил Конституционный суд Латвии. При этом местный градоначальник заверял, что всё будет сделано "деликатно" и "без показушного обрушения, как в Риге".
Вместе с тем власти дали несогласным со сносом местным жителям время, чтобы попрощаться с монументами и сделать фото на память. В итоге десятки жителей сегодня ночью принесли цветы, различные памятные предметы и зажгли сотни свечей.
А ранее Лайф писал, что часть памятника "Курган Дружбы" оказалась разрушена тяжёлой техникой с латвийской стороны. Мемориальный комплекс был возведён в 1959 году как символ героической борьбы русских, белорусских и латвийских партизан в годы Великой Отечественной войны. В этих местах плечом к плечу стояли деды и прадеды, боролись с общим врагом — нацизмом.
Twitter / ltvzinas