В Латвии люди ночью пришли попрощаться с памятниками ВОВ перед сносом
В латвийском Даугавпилсе прощаются с подлежащими сносу памятниками героям ВОВ
В два часа ночи власти латвийского Даугавпилса начали снос памятников, посвящённых Великой Отечественной войне: стелы на улице 18 Ноября и обелиска в сквере Славы. Горожане пришли туда попрощаться с монументами. Они принесли цветы, зажгли свечи.
Демонтировать памятники как "прославляющие тоталитарные режимы" постановил Конституционный суд Латвии. Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш заявил, что "сделано всё будет деликатно и без показушного обрушения, как в Риге". Желающим дали несколько дней на прощание с монументами. Кольцо с барельефом, окружавшее обелиск в сквере Славы, передадут в музей.
Сквер Славы — традиционное место сбора праздничной колонны 9 Мая. Именно оттуда на протяжении многих лет начиналось шествие в Дубровинский парк к мемориалу с Вечным огнём.
Полиция предупреждала, что доступ к обоим объектам будет закрыт в воскресенье, 30 октября, и понедельник, 31 октября. Городские власти объявили, что эти исторические объекты в Даугавпилсе демонтируют в любом случае.
Ранее Лайф писал, что в Латвии разрушили часть "Кургана Дружбы", расположенного на границе трёх стран. Со стороны властей республики в адрес Москвы никаких объяснений не поступало.