Четвёртой россиянкой – жертвой давки в Сеуле стала девушка из Приморья
Одна из четырёх девушек, погибших 29 октября в Сеуле во время давки, приехала туда из Приморья. Об этом сообщили в Агентстве международного сотрудничества Приморского края.
"Девушка ранее приехала в Корею из Приморского края. Она стала четвёртой россиянкой, погибшей в Сеуле в эту трагическую ночь", — говорится в телеграм-канале агентства.
Там выразили соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, трагедия в Южной Корее произошла на улице Итхэвон в центре Сеула во время гуляний по случаю Хэллоуина. В результате погибло более 150 человек. В числе жертв граждане Ирана, Китая, Норвегии, Узбекистана и других государств, всего скончалось 22 иностранца. Сообщалось о гибели трёх россиянок, однако позже их количество увеличилось до четырёх. В связи с произошедшим в Южной Корее объявили национальный траур. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю соболезнования.
ТАСС / EPA / JEON HEON-KYUN