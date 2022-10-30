Лайф узнал личности двух россиянок, погибших в ходе давки в Сеуле

Как стало известно Лайфу, Кристина переехала в Южную Корею из Новокузнецка как минимум два года назад, там она училась в языковой школе. Коллеги и друзья девушки в беседе с Лайфом подтвердили её гибель. А о смерти Юлианы во время празднования Хэллоуина сообщили в соцсетях её друзья, они также объявили сбор средств для перевозки тела в Находку, откуда девушка родом.