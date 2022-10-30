Лайф узнал личности двух россиянок, погибших в ходе давки в Сеуле
Стали известны личности двух россиянок, погибших в ходе давки в Сеуле
Погибшие россиянки Юлиана (слева) и Кристина. Обложка © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Среди четырёх погибших во время давки в Сеуле россиянок были 25-летняя Юлиана П. и 21-летняя Кристина Г.
Как стало известно Лайфу, Кристина переехала в Южную Корею из Новокузнецка как минимум два года назад, там она училась в языковой школе. Коллеги и друзья девушки в беседе с Лайфом подтвердили её гибель. А о смерти Юлианы во время празднования Хэллоуина сообщили в соцсетях её друзья, они также объявили сбор средств для перевозки тела в Находку, откуда девушка родом.
Напомним, трагедия произошла на улице Итхэвон в центре Сеула во время гуляний по случаю Хэллоуина. В результате давки погибло более 150 человек, ещё свыше 3000 пропали без вести. В числе жертв граждане Ирана, Китая, Норвегии, Узбекистана и других государств, всего скончалось 22 иностранца. Сообщалось о гибели трёх россиянок, однако позже их количество увеличилось до четырёх. В связи с произошедшим в Южной Корее объявили национальный траур. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю соболезнования.